Главный тренер итальянского «Карпиньяно» Джованни Алози был дисквалифицирован после удара главного арбитра по лицу в матче седьмого дивизиона чемпионата Италии против «Оледжо-Кастелло». Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Сообщается, что подопечные Алози проигрывали со счетом 0:2. Тренер был удален их технической зоны, но вместо раздевалки он отправился выяснять отношения с судьей на футбольное поле. Коуч в ярости сначала растолкал стоящих на его пути людей, после чего ударил кулаком по лицу главного судью Андреа Фелиса.