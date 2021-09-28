В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Футбольный тренер ударил по лицу судью в Италии.Видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Главный тренер итальянского «Карпиньяно» Джованни Алози был дисквалифицирован после удара главного арбитра по лицу в матче седьмого дивизиона чемпионата Италии против «Оледжо-Кастелло». Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Сообщается, что подопечные Алози проигрывали со счетом 0:2. Тренер был удален их технической зоны, но вместо раздевалки он отправился выяснять отношения с судьей на футбольное поле. Коуч в ярости сначала растолкал стоящих на его пути людей, после чего ударил кулаком по лицу главного судью Андреа Фелиса.

После инцидента Андреа дал свисток об окончании игры. Главный тренер итальянского «Карпиньяно» вскоре после инцидента извинился за свой поступок и ушел в отставку. Теперь специалиста ждут санкции и длительная дисквалификация.

В мире,Видео,RT на русском,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители