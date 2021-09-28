Главный тренер итальянского «Карпиньяно» Джованни Алози был дисквалифицирован после удара главного арбитра по лицу в матче седьмого дивизиона чемпионата Италии против «Оледжо-Кастелло». Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».
Сообщается, что подопечные Алози проигрывали со счетом 0:2. Тренер был удален их технической зоны, но вместо раздевалки он отправился выяснять отношения с судьей на футбольное поле. Коуч в ярости сначала растолкал стоящих на его пути людей, после чего ударил кулаком по лицу главного судью Андреа Фелиса.
После инцидента Андреа дал свисток об окончании игры. Главный тренер итальянского «Карпиньяно» вскоре после инцидента извинился за свой поступок и ушел в отставку. Теперь специалиста ждут санкции и длительная дисквалификация.