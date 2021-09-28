Угроза для экономики: Польша осталась без украинцев

Экономика Польши может пострадать, так как страну постепенно покидает ключевой источник рабочей силы. Граждане Украины, которые сокращали дефицит сотрудников, изменили предпочтения и все чаще уезжают зарабатывать деньги в Германию. Об этом пишет Лента.ru со ссылкой на Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По официальным данным агентства кадровой службы Польши, число граждан Украины, которые запрашивают регистрацию в Польше, каждый год увеличивается на 20%. Однако все больше сотрудников на самом деле не остаются работать там, а уезжают в Германию, где выше заработная плата.

По информации агентства, количество украинцев, проживающих в Польше после пандемии, впервые за многие годы упало ниже одного миллиона человека. В сентябре количество предложений о работе в Польше, которые направлены на граждан Украины, превысило количество заинтересованных соискателей в два раза.

«Мы можем говорить о тысячах украинцев, работающих в Германии, но официально проживающих в Польше. Это серьезная угроза для экономики Польши», — сказал генеральный директор агентства Кшиштоф Инглот.