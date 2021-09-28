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Украинцы предпочитают Германию Польше

Елена Прошина
54 минуты назад

Экономика Польши может пострадать, так как страну постепенно покидает ключевой источник рабочей силы. Граждане Украины, которые сокращали дефицит сотрудников, изменили предпочтения и все чаще уезжают зарабатывать деньги в Германию. Об этом пишет Лента.ru со ссылкой на Bloomberg.

Угроза для экономики: Польша осталась без украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По официальным данным агентства кадровой службы Польши, число граждан Украины, которые запрашивают регистрацию в Польше, каждый год увеличивается на 20%. Однако все больше сотрудников на самом деле не остаются работать там, а уезжают в Германию, где выше заработная плата.

По информации агентства, количество украинцев, проживающих в Польше после пандемии, впервые за многие годы упало ниже одного миллиона человека. В сентябре количество предложений о работе в Польше, которые направлены на граждан Украины, превысило количество заинтересованных соискателей в два раза.

«Мы можем говорить о тысячах украинцев, работающих в Германии, но официально проживающих в Польше. Это серьезная угроза для экономики Польши», — сказал генеральный директор агентства Кшиштоф Инглот.

Ситуация в Германии также требует привлечения рабочей силы из-за рубежа. В конце августа Детлеф Шееле, председатель Федерального агентства труда Германии, заявил, что им нужны сотни тысяч мигрантов. По его прогнозам, количество трудоспособных граждан в 2021 году сократится на 150 тысяч человек.