Украина поработает над «аппетитами» Запада к санкциям против РФ

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заявил, что стране нужно поработать над появлением «аппетитов» у стран Запада к новым санкциям в сторону России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, пишет Lenta.ru.

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Кулеба пояснил, что сейчас аппетита среди западных партнеров на применение новых системных секторальных санкций против России нет. Однако это не означает, что Украина не должна работать над тем, чтобы эти аппетиты появились. Эта тема будет предложена к обсуждению во время саммита Украина–ЕС, заключил Кулеба.

Ранее Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, выразил опасения по поводу приглашения президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза (ЕС).

23 июня Financial Times сообщало, что Германия и Франция призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель и некоторые дипломаты предложили пригласить Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон.