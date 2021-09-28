В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украина поработает над «аппетитами» Запада к санкциям против России

Елена Прошина
36 минут назад

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заявил, что стране нужно поработать над появлением «аппетитов» у стран Запада к новым санкциям в сторону России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, пишет Lenta.ru.

Украина поработает над «аппетитами» Запада к санкциям против РФ
Фото: ReutersReuters

Кулеба пояснил, что сейчас аппетита среди западных партнеров на применение новых системных секторальных санкций против России нет. Однако это не означает, что Украина не должна работать над тем, чтобы эти аппетиты появились. Эта тема будет предложена к обсуждению во время саммита Украина–ЕС, заключил Кулеба.

Ранее Павел Климкин, бывший глава МИД Украины, выразил опасения по поводу приглашения президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза (ЕС).

23 июня Financial Times сообщало, что Германия и Франция призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель и некоторые дипломаты предложили пригласить Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Дмитрий Кулеба выразил свое мнение касательно подписания Венгрией контракта с «Газпромом». Он назвал это событие «ударом» для Украины. Кулеба пообещал, что Киев отреагирует «соответствующе».

В мире,Санкции,Дмитрий Кулеба,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Павел Климкин,Владимир Путин,Газпром,МИД,ЕС,Financial Times,Lenta.ru,
5
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители