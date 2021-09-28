Саакашвили купил билет в Тбилиси

Экс-президент Грузии и действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили сообщил о том, что он приобрёл билет на самолёт в Тбилиси на 2 октября. В этот день в Грузии должны пройти выборы в местные органы власти. О намерении побывать на родине Саакашвили поведал на своей странице в социальной сети Facebook.

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Решается судьба Грузии, решается вопрос выживания. Как я уже сказал, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю. Я делаю это не для себя, у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее, — рассказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии вместе с матерью намеревается отправиться на родину из киевского Борисполя.

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.

Власти страны неоднократно обещали задержать Саакашвили, как только он пересечёт границу страны.

2 октября в Грузии пройдут выборы мэров городов и в органы местного самоуправления.