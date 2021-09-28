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В США начали испытания лекарства от COVID-19

Елена Прошина
10 минут назад

Американская фармкомпания Pfizer приступила к исследованиям нового препарата, который планируется использовать для лечения коронавируса на ранних стадиях, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу компании.

В США начали испытания лекарства от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Препарат PF-07321332 планируется использовать вместе с малыми дозами ритонавира для профилактики и лечения коронавируса на ранних стадиях.

В настоящее время начинается фаза 2/3 испытаний, в ходе которой планируется изучить эффект от препарата. В исследовании примут участие 2 660 человек, они будут дважды в сутки принимать лекарство в течение 5-10 дней.

Отмечается, что ранее испытания продемонстрировали хорошую переносимость препарата и показали, что он безопасен для здоровья человека.

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