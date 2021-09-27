В «Талибане» прокомментировали ограничения на бритье бороды

Ограничение на бритье бороды и использование женщинами смартфонов в ряде провинций Афганистана не носят официального характера. Чиновники Министерства культуры и информации временного правительства страны сообщили TOLOnews, что нововведения не исходят от «Талибан» (движение, запрещенное в России).

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«Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков и вице-президент официально объявили, что заявление выпустили не они», — подчеркнул член комиссии по культуре МКиИ Инаамулла Самангани.

Ранее жители и муниципальные служащие провинций Каписа, Гильменд и Тахар заявили, что им запретили брить или подстригать бороды, сказав, что любого, кто нарушит этот приказ, накажут.

«Подобные ограничения только нанесут вред Исламскому эмирату. Они заставят мир нервничать и сделают международное признание невозможным», — приводит телеканал слова главы Партии национальной солидарности Афганистана Сайеда Исхака Гайлани.