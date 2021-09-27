Стремящейся в НАТО Украине посоветовали помнить драму в Афганистане

Украина, имеющая территориальный конфликт с соседней Россией из-за Крыма, никогда не сможет стать членом НАТО, считают опрошенные ФАН политологи.
По мнению политолога Андрея Иванова, Украина для НАТО – это поле для эксперимента. В альянсе считают Киев малоуправляемым и не хотят видеть Украину в своих рядах.
«Их можно кинуть в бой, но не взаимодействовать с ними сообща на поле боя», - отметил политолог.
Он отметил, что действия НАТО в отношении Украины повторяют грузинский сценарий. Грузия тоже стремилась в альянс, грузинских военных готовили по западному образцу, чтобы «потом бросить на Россию и заодно посмотреть, насколько эффективны технологии ведения войны НАТО». То же самое сейчас происходит на Украине.
«Трогательным моментом можно считать то, что НАТО иногда подкидывает немного денег вот такой стране, используемой для экспериментов. Прежде всего — на строительство дорог и необходимой для войск инфраструктуры. Но здесь тоже нет ничего нового. Рим в свое время строил дороги в покоренных странах, чтобы по ним маршировали легионы. А вот на Украине или в Грузии это воспринимают как свидетельство искреннего желания командования НАТО способствовать гуманитарному развитию», - добавил Андрей Иванов.
Политолог Владимир Карасев считает, что на определенном этапе США сбегут с Украины по аналогии с тем, как они бежали из Афганистана.
«И драма в кабульском аэропорту может повториться в аэропорту Борисполь», - подчеркнул Карасев.
По его мнению, ради дружбы с НАТО власти Украины готовы пожертвовать всем населением своей страны.
Во Львовской области проходят украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. Помимо США и Украины, в учениях участвуют военнослужащие еще 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Кроме того, к маневрам привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.