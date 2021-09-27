Стремящейся в НАТО Украине посоветовали помнить драму в Афганистане

«Трогательным моментом можно считать то, что НАТО иногда подкидывает немного денег вот такой стране, используемой для экспериментов. Прежде всего — на строительство дорог и необходимой для войск инфраструктуры. Но здесь тоже нет ничего нового. Рим в свое время строил дороги в покоренных странах, чтобы по ним маршировали легионы. А вот на Украине или в Грузии это воспринимают как свидетельство искреннего желания командования НАТО способствовать гуманитарному развитию», - добавил Андрей Иванов.