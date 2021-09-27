Итоги 45 дней правления талибов в Афганистане. Коротко

15 августа боевики террористического движения «Талибан», запрещенного на территории РФ, вошли в президентский дворец в афганской столице Кабул. С этого дня считается, что власть над Афганистаном перешла в руки талибов. И несмотря на то, что остальные страны все еще не признали новое правительство, радикалы вот уже 45-й день руководят страной.

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Хронология жертв

Видео дня

На следующий день после захвата власти талибами в аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле началась паника, связанная с участившимися полетами вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее заявили о намерении покинуть Афганистан.

В надежде улететь из страны люди цеплялись за стойки шасси самолетов и падали вниз. Среди погибших при попытке покинуть страну оказался игрок молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари - его останки были найдены в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета.

18 августа появилась информация о том, что боевики публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter бывший сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзада.

В тот же день начались массовые обстрелы митингующих в Джелалабаде провинции Нангархара, в результате которых 3 человека погибли, а еще 12 получили ранения. Еще 12 человек стали жертвами давки и стрельбы на территории кабульского аэропорта 19 августа.

Почти на этом же месте, в районе столичного аэропорта, 26 августа прогремели два взрыва, которые, по данным Минздрава Афганистана, унесли жизни 110 человек, а еще 1,5 тысячи были ранены.

Следующие взрывы прогремели 18 сентября: два из них - в районе Даште Барчи на юго-западе Кабула и в области Ирфани Харрготи 13-го района, еще один - в городе Джелалабад. В серии терактов погибли, по меньшей мере, трое человек, более 20 пострадали.

Новая власть – новые решения

Захватив Афганистан, радикалы движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили, что их целью является защита интересов местных жителей. Они также утверждали, что предоставят места в новом правительстве как женщинам, так и членам предыдущих администраций страны. В то же время, по сообщениям телеканала TOLOnews, члены террористического движения после прихода в Кабул стали замазывать краской витрины магазинов и салонов красоты, на которых были изображены женщины.

21 августа талибы освободили 340 политзаключенных, которые отбывали наказание в провинции Фарах, расположенной на западе Афганистана. По данным местных СМИ, освобожденные заключенные отбывали срок за преступления, связанные с угрозой безопасности страны.

Спустя еще 5 дней Забихулла Муджахид сообщил жителям Кабула о необходимости ближайшую неделю сдать представителям «Талибана» (запрещено в России) автомобили, оружие и боеприпасы, оставшиеся от правительственных сил. Талибы также отметили, что будут принимать меры в отношении тех, у кого обнаружат правительственные автомобили и оружие после установленного срока.

29 августа, по данным агентства Pajhwok https://pajhwok.com/, департамент по вопросам культуры и информации провинции Кандагар на юге Афганистана запретил транслировать музыку, а также работать в эфире женщинам-ведущим на радио и телевидении.

Позднее стало известно, что женщины не смогут войти в новый состав правительства Афганистана.

"Женщины смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников", – заявил Муджахид газете "Репубблика".

После этого объявления, 4 сентября, женщины в разных городах страны вышли на митинг, чтобы выразить свое недовольство в ущемлении прав. Они также требовали предоставить им возможность получать образование и работать.

Радикалы в свою очередь начали стрелять в воздух, применять силу, а также слезоточивый газ к активисткам.

В тот же день Министерство высшего образования Афганистана попросило университеты представить варианты реализации раздельного обучения студентов и студенток. По планам, девушкам, получающим образование в вузе должны преподавать женщины или же «старики» с хорошей репутацией.

"Университеты обязаны набирать женщин-преподавателей для обучения студенток в зависимости от их возможностей", - было сказано в документе, который выпустило управление образования "Талибана" (запрещено в России).

В том же документе отмечалось, что при посещении учебных заведений женщины обязаны носить никаб - головной убор, закрывающей лицо, а также халаты абая.

"Права женщин будут соблюдаться и у них не возникнет проблем с получением образования или возможностью работать" – добавил представитель талибов Сухейль Шахин.

К 13 сентября более 150 афганских СМИ прекратили свою деятельность. Заместитель главы федерации журналистов Худжатулла Муджадади уточнил, что оставшиеся в стране средства массовой информации могут закрыться, если профильные организации не окажут им поддержку.

20 сентября исполняющий обязанности мэра афганской столицы Молави Хамдулла Номани заявил, что женщинам, работающим в системе городского хозяйства на должностях, которые могут занимать мужчины, следует оставаться дома и не выходить на работу.

"Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. <...> Но относительно должностей, которые другие (мужчины. – Прим. ред.) могут занимать, мы сказали им (женщинам. – Прим. ред.) оставаться дома, пока ситуация не нормализуется", – высказался Номани.

Кроме того, стало известно, что представители «Талибана» (запрещено в России) вернут в Афганистане практику смертных казней и отсечения конечностей.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не будет говорить нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», - заявил один из основателей движения Нуреддин Тораби.