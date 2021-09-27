В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Главное за день: Исключение Путина для Эрдогана и договор Венгрии с «Газпромом»

Елена Прошина
27 сентября 2021

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Видео дня

Путин сделает исключение для Эрдогана

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в очном формате, хотя российский лидер пока еще проводит все остальные мероприятия по видеосвязи. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Читать новость полностью

Россию отстранили от участия в строительстве АЭС в Чехии

Рамблер

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».

«Президент Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый «низкоуглеродный закон», – сообщило Чешское ТВ.

Читать новость полностью

У Азербайджана появились вопросы к российским миротворцам в Карабахе

У Азербайджана есть вопросы и некоторые претензии к российским миротворцам в Карабахе. Однако в целом их работу можно оценивать положительно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что, в первую очередь, претензии связаны с незаконными визитами иностранных граждан на азербайджанские земли.

Читать новость полностью

Явлинский экстренно госпитализирован

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский был доставлен в больницу с сердечным приступом. Врачи поставили ему диагноз «стенокардия».

«Григорий Алексеевич и правда находится в медучреждении с таким диагнозом, но его жизни ничего не угрожает», — уточнил председатель партии Сергей Митрохин.

Читать новость полностью

В московской полиции сделали предупреждение мигрантам

ГУ МВД Москвы напомнило, что 30 сентября истекает действие послаблений для иностранных граждан по урегулированию правового статуса, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Читать новость полностью

Украину расстроил договор Венгрии с «Газпромом»

Украину расстроило решение Венгрии о том, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в обход Незалежной.

Эти планы в МИД страны посчитали необоснованным и ведущими к ухудшению отношений Будапешта и Киева.

Читать новость полностью

Историк Соколов разрыдался после решения суда

Суд в Санкт-Петербурге отказался смягчать приговор историку Олегу Соколову, который ранее был приговорен к 12,5 годам колонии строго режима за убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

В ходе судебного заседания Соколов разрыдался, говоря о том, что больше никогда не увидится со своими дочерьми.

Читать новость полностью

Минфин одобрил новую пенсионную реформу

Минфин поддержал идею перевода замороженной накопительной пенсии в добровольную стандартизированную схему.

С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Читать новость полностью

В мире,пенсионная реформа,Мигранты,Историк-убийца,Анастасия Ещенко,Сергей Митрохин,Милош Земан,Олег Соколов,Григорий Явлинский,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,Партия "Яблоко",Минфин,МИД,МВД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
70
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители