Главное за день: Исключение Путина для Эрдогана и договор Венгрии с «Газпромом»

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Видео дня

Путин сделает исключение для Эрдогана

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в очном формате, хотя российский лидер пока еще проводит все остальные мероприятия по видеосвязи. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Россию отстранили от участия в строительстве АЭС в Чехии

Рамблер

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».

«Президент Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый «низкоуглеродный закон», – сообщило Чешское ТВ.

У Азербайджана появились вопросы к российским миротворцам в Карабахе

У Азербайджана есть вопросы и некоторые претензии к российским миротворцам в Карабахе. Однако в целом их работу можно оценивать положительно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что, в первую очередь, претензии связаны с незаконными визитами иностранных граждан на азербайджанские земли.

Явлинский экстренно госпитализирован

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский был доставлен в больницу с сердечным приступом. Врачи поставили ему диагноз «стенокардия».

«Григорий Алексеевич и правда находится в медучреждении с таким диагнозом, но его жизни ничего не угрожает», — уточнил председатель партии Сергей Митрохин.

В московской полиции сделали предупреждение мигрантам

ГУ МВД Москвы напомнило, что 30 сентября истекает действие послаблений для иностранных граждан по урегулированию правового статуса, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Украину расстроил договор Венгрии с «Газпромом»

Украину расстроило решение Венгрии о том, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в обход Незалежной.

Эти планы в МИД страны посчитали необоснованным и ведущими к ухудшению отношений Будапешта и Киева.

Историк Соколов разрыдался после решения суда

Суд в Санкт-Петербурге отказался смягчать приговор историку Олегу Соколову, который ранее был приговорен к 12,5 годам колонии строго режима за убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

В ходе судебного заседания Соколов разрыдался, говоря о том, что больше никогда не увидится со своими дочерьми.

Минфин одобрил новую пенсионную реформу

Минфин поддержал идею перевода замороженной накопительной пенсии в добровольную стандартизированную схему.