Главное за день: Исключение Путина для Эрдогана и договор Венгрии с «Газпромом»

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Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в очном формате, хотя российский лидер пока еще проводит все остальные мероприятия по видеосвязи. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».
«Президент Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый «низкоуглеродный закон», – сообщило Чешское ТВ.
У Азербайджана есть вопросы и некоторые претензии к российским миротворцам в Карабахе. Однако в целом их работу можно оценивать положительно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Он отметил, что, в первую очередь, претензии связаны с незаконными визитами иностранных граждан на азербайджанские земли.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский был доставлен в больницу с сердечным приступом. Врачи поставили ему диагноз «стенокардия».
«Григорий Алексеевич и правда находится в медучреждении с таким диагнозом, но его жизни ничего не угрожает», — уточнил председатель партии Сергей Митрохин.
ГУ МВД Москвы напомнило, что 30 сентября истекает действие послаблений для иностранных граждан по урегулированию правового статуса, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД России.
Украину расстроило решение Венгрии о том, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в обход Незалежной.
Эти планы в МИД страны посчитали необоснованным и ведущими к ухудшению отношений Будапешта и Киева.
Историк Соколов разрыдался после решения суда
Суд в Санкт-Петербурге отказался смягчать приговор историку Олегу Соколову, который ранее был приговорен к 12,5 годам колонии строго режима за убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко.
В ходе судебного заседания Соколов разрыдался, говоря о том, что больше никогда не увидится со своими дочерьми.
Минфин поддержал идею перевода замороженной накопительной пенсии в добровольную стандартизированную схему.
С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.