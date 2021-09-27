Привитым «Спутником V» могут закрыть въезд в США

Власти США могут не пустить в страну иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает The Washington Post.

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По данным газеты, согласно новым требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными американскими властями или ВОЗ. Между тем на текущий момент «Спутник V» не получил одобрение ВОЗ, напоминает издание.