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Привитым «Спутником V» могут закрыть въезд в США

BFM.RUиещё 2
40 минут назад

Власти США могут не пустить в страну иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает The Washington Post.

Привитым «Спутником V» могут закрыть въезд в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, согласно новым требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными американскими властями или ВОЗ. Между тем на текущий момент «Спутник V» не получил одобрение ВОЗ, напоминает издание.

Новые правила въезда в США вступят в силу в ноябре. В настоящий момент въезд в страну разрешен при отрицательном тесте на COVID-19.

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