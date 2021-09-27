В Макрона бросили яйцо

Президент Франции Эммануэль Макрон был атакован неизвестным снарядом во время своего визита в Лион и встречи c его жителями. По предварительной информации, в него бросили сваренное яйцо: оно не разбилось, когда ударилось о политика. Об этом пишет Lyon mag.

Инцидент произошёл, когда глава государства прогуливался по выставке Eurexpo. Снаряд попал в плечо французскому лидеру и отскочил от него.

Кидавший выкрикнул «Да здравствует революция», после чего президентская охрана удалила его из зала в наручниках. Макрон попросил у сотрудников своей команды поговорить с молодым человеком, чтобы выяснить его мотивы.

В ходе своего визита Макрон говорил о поддержке ресторанов и гостиниц в эпоху пандемии.

В июне в департаменте Дром Макрон получил пощёчину от местного жителя. Политик дал мужчине руку, но тот, удерживая её, замахнулся второй рукой и ударил президента. После в ситуацию вмешалась охрана, президента Франции увели, а бородатого мужчину в медицинской маске скрутили.