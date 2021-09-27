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В Макрона бросили яйцо на встрече c жителями Лиона

News.ru
6 минут назад

Президент Франции Эммануэль Макрон был атакован неизвестным снарядом во время своего визита в Лион и встречи c его жителями. По предварительной информации, в него бросили сваренное яйцо: оно не разбилось, когда ударилось о политика. Об этом пишет Lyon mag.

В Макрона бросили яйцо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошёл, когда глава государства прогуливался по выставке Eurexpo. Снаряд попал в плечо французскому лидеру и отскочил от него.

Кидавший выкрикнул «Да здравствует революция», после чего президентская охрана удалила его из зала в наручниках. Макрон попросил у сотрудников своей команды поговорить с молодым человеком, чтобы выяснить его мотивы.

В ходе своего визита Макрон говорил о поддержке ресторанов и гостиниц в эпоху пандемии.

В июне в департаменте Дром Макрон получил пощёчину от местного жителя. Политик дал мужчине руку, но тот, удерживая её, замахнулся второй рукой и ударил президента. После в ситуацию вмешалась охрана, президента Франции увели, а бородатого мужчину в медицинской маске скрутили.

Нападавшим оказался Дэмиан Тарел. Он увлекается средневековьем и хранил дома копию книги Адольфа Гитлера. На суде признался, что изначально раздумывал, бросить в Макрона торт или яйцо, но затем передумал. Мужчину отправили в тюрьму на четыре месяца.

В мире,Эммануэль Макрон,
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