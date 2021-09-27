Макрона снова атаковали. Видео

Во время посещения выставки в Лионе в президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала Mash.

Глава государства приветствовал поклонников, как вдруг в него полетел неизвестный предмет. Он ударил политика по плечу и отскочил в сторону. Охрана предприняла меры безопасности, а также задержала атаковавшего лидера Франции мужчину.