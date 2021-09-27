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Макрона снова атаковали. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во время посещения выставки в Лионе в президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала Mash.

Глава государства приветствовал поклонников, как вдруг в него полетел неизвестный предмет. Он ударил политика по плечу и отскочил в сторону. Охрана предприняла меры безопасности, а также задержала атаковавшего лидера Франции мужчину.

Это не первый неприятный инцидент с Макроном. Так, в начале июня в департаменте Дром французский президент получил пощечину от мужчины, когда общался с местными жителями.

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