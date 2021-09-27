Неизвестный бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона предмет, похожий на яйцо, во время визита главы государства в Лион. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.

На показанных им кадрах видно, как брошенный из толпы предмет отскакивает от плеча Макрона, прежде чем охрана закрывает президента собой. Нападавший оперативно задержан.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Это не первый случай нападения на Макрона в нынешнем году. В июне, во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны в преддверии региональных выборов Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его по лицу. Охрана задержала нападавшего и его сообщника.