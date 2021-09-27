Неизвестный бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона предмет, похожий на яйцо, во время визита главы государства в Лион. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.
На показанных им кадрах видно, как брошенный из толпы предмет отскакивает от плеча Макрона, прежде чем охрана закрывает президента собой. Нападавший оперативно задержан.
Это не первый случай нападения на Макрона в нынешнем году. В июне, во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны в преддверии региональных выборов Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно ударил его по лицу. Охрана задержала нападавшего и его сообщника.
Злоумышленником оказался 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия Тарель. В доме задержанного вместе с ним сообщника нашли оружие и экземпляр запрещенной в РФ книги Адольфа Гитлера "Моя борьба" (нем. Mein Kampf). Суд приговорил его к 4 месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.