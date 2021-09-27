Что значат для России итоги выборов в Германии: мнение политологов

По итогам выборов в Германии победили социал-демократы. Новым канцлером может стать представитель этой партии Олаф Шольц или христианский демократ Армин Лашет. Мнения политологов о том, чего стоит ждать России при таких раскладах, читайте в подборке «Рамблера».

Александр Сосновский: легких путей не ожидается

Член-корреспондент РАЕН, эксперт по Германии Александр Сосновский считает, что кто бы ни стал канцлером, это не повлияет на один из главных вопросов в отношениях России и Германии — сертификацию «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» будет сертифицирован — здесь практически нет никаких сомнений. Конечно, будут попытки дискредитировать проект, особенно если к власти в Германии в той или иной коалиции придет партия «Зеленых». Это резкие противники «СП-2», и они настроены антироссийски. Так что легких путей не ожидается, но проблем не будет», — сказал он.

Сергей Марков: социал-демократ лучше

Политолог Сергей Марков уверен, что из двух кандидатов на роль канцлера Шольц — более предпочтительная кандидатура с точки зрения России.

«Оба кандидата неплохи, но социал-демократический кандидат, без сомнения, лучше», — сказал он.

По его словам, он предпочтителен «личностно и политически». Среди социал-демократов больше сторонников нормализации отношений с Россией.

Если коалицию в правительстве будут создавать христианские демократы, они с большой вероятностью включат туда «Зеленых», которые известны антироссийской позицией, но это компенсируется включением туда левых, которые исторически хорошо относятся к России, отметил он.

Александр Рар: любой канцер продолжит политику Меркель

Немецкий политолог Александр Рар считает, что для России нет принципиальной разницы, кто из двух кандидатов займет пост.

«Будущее правительство, если его возглавит Лашет или Шольц, будет придерживаться решений правительства Меркель», — заявил он.

И тот, и другой, по его словам, поддержат «Северный поток — 2», однако социал-демократ будет придерживаться более прагматичного подхода к России, уверен политолог. При этом ждать настолько близких отношений с Россией, как при Вилли Брандте или Гертхарде Шредере не стоит, отметил Рар. Германия встроена в европейский консенсус. Поляки, прибалты, румыны «просто задушат» любого канцлера, если они посчитают, что он слишком сближается с Россией.