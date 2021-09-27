Обзор иноСМИ: катастрофа в ЕС и рассуждения японцев о Крыме

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Европе предрекли «катастрофическую» зиму без газа

Низкие объемы экспорта российского газа создали дефицит топлива в Европе, пишет шведская газета Svenska Dagbladet. Консультант по энергетическому рынку Shepherd Energy Арне Эстерлинд заявил, что если предстоящая зима окажется холодной, Европа столкнется с «катастрофой».

Svenska Dagbladet отмечает, что «неудержимый» рост цен на газ в Европе, утроившийся всего за несколько месяцев, в основном связан с сокращением поставок «Газпромом», особенно экспорта через Украину. Эстерлинд отметил, что на октябрь Россия забронировала необычно низкий объем мощностей, а европейские запасы упали до исторического минимума.

Как транспорт сделал Россию хозяйкой Крыма

Крым и Украина слишком далеки от Токио, но Японии, у которой есть территориальный спор с Россией, не стоит игнорировать их историю, пишет Хироюки Нитта в своем материале для Yahoo News Japan. Автор подчеркнул, что одна только ситуация с транспортом демонстрирует, насколько сильна Россия в Крыму.

После присоединения Крыма к РФ на полуостров начали ходить прямые поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и Омска и был построен Крымский мост. Полуостров и материковая часть России стали тесно связаны. «ИноСМИ» собрало комментарии японских пользователей к этой статье.

«Я думаю, что Крым является российским. Украина просто удачно «подстроилась» под чисто административное и не очень умное решение прежних советских правителей», - отметил комментатор под ником nao.

«Финальная схватка в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

Сделка по строительству США атомных подлодок для Австралии станет поворотным моментом для Индо-Тихоокеанского региона, считает автор Advance Антун Роша. По его мнению, это лишь первый из множества шагов США по милитаризации региона в рамках растущего соперничества с Китаем.

Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН заявил, что не хочет новой холодной войны, но как тогда объяснить это «смещение фокуса» в сторону Азии, задался вопросом Роша. Он отметил, что в случае войны США и Китая нет никаких сомнений, на чьей стороне выступит Австралия (и теперь у нее будут самые современные подлодки). По версии автора, сам факт сделки США и Австралии приближает страны к катастрофическому сценарию конфликта с Китаем, а Азиатско-Тихоокеанский регион - к «финальной схватке» за глобальное доминирование.

Литва передаст Украине военную помощь на сотни тысяч евро

Министерство национальной обороны Литвы решило передать Украине бронежилеты и баллистические пояса общей стоимостью в 677 тысяч евро. Об этом сообщает Klaipeda Lt.

Это решение стало ответом на «просьбу союзников Украины поддержать ее войска в борьбе с пророссийскими силами на востоке страны». Ранее Литва передала украинским властям почти миллион боеприпасов для автоматов и пулеметов советского производства.

Меркель предупредила Германию о рисках власти социалистов

Уходящая в отставку канцлер Германии Ангела Меркель предупредила избирателей, что социалистическое правительство может «задушить» бизнес и изолировать Германию на мировой арене. Об этом сообщает Fox News.

«Речь идет о сохранении стабильности в Германии. Речь идет о вашем будущем», - заявила Меркель, выступая перед сторонниками консервативного блока после предварительной победы Социал-демократической партии на выборах.