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Меркель раскрыла место проживания после отставки

Lenta.ru
16 минут назад

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что после отставки продолжит жить в своей квартире в Берлине. Кроме того, она будет пользоваться имеющимся загородным домом в сельской местности Укермарк, передает РИА Новости.

Меркель раскрыла место проживания после отставки
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, Меркель и ее супруг Йоахим Зауэр живут в квартире в самом центре Берлина. Рядом расположена набережная реки Шпреи, где давно ведутся строительные работы. Также у дома-памятника, построенного в XIX веке, проходит трамвайная линия и проложено метро. Вокруг здания нет никаких ограждений, прилегающая территория полностью открытая.

Всего в доме шесть квартир, практически все его жильцы — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Меркель жила в доме до того, как стала канцлером, и сохранила свою квартиру, заняв пост главы правительства. Она отказалась от переезда в служебное жилье.

Перед домом нельзя устраивать демонстрации, также запрещено фотографировать таблички с именами жильцов у кнопок звонков, рассказал корреспонденту РИА Новости полицейский, стоящий возле входа. Фотографировать здание разрешается.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. После этого избранные депутаты выберут нового канцлера. Еще в 2018 году Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

Меркель была избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.

В мире,Йоахим Зауэр,Ангела Меркель,Бундестаг,РИА Новости,
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