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Женщина-трансгендер впервые появится в парламенте Германии

News.ruиещё 1
1 час назад

44-летняя Тесса Гансерер станет первой женщиной-трансгендером в немецком бундестаге. Она представляет партию «Зелёные». По итогам выборов Тесса набрала 22,6% голосов. Об этом сообщает издание Stern.

В немецком парламенте появится женщина-трансгендер
Фото:  Daniel Karmann/dpa/Global Look Press Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Гансерер заявила, что это «превосходный результат», а также показатель открытости и терпимости в обществе.

По словам представителя федеральной ассоциации трансгендеров Габриэля Нокса Кенига, трансгендеры открыто представлялись в списках избирателей в Германии впервые.

Выборы в Германии: чего ждать России

Выборы в немецкий парламент прошли 26 сентября. По итогам выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил лишь 24,1% голосов. У «Зелёных» 14,8% голосов, у Свободной демократической партии — 11,5%, ещё 10,3% — у партии «Альтернатива для Германии».

После выборов в Германии сформируют новую коалицию во главе с новым канцлером. Нынешний лидер Ангела Меркель после назначения нового канцлера оставит пост.

В мире,Ангела Меркель,Бундестаг,
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