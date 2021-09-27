Афганские беженцы вызвали опасения у французов

Член Национального собрания Франции Жозе Эврар поднял вопрос о безопасности в стране, после того, как республика приняла несколько тысяч афганских беженцев, некоторые из которых «близки к талибам» («Талибан» — организация признана в России террористической), сообщает RT.

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Парламентарий с этим вопросом обратился к министру внутренних дел Жеральду Дарманену.

Как следует из документа, Франция эвакуировала более 3 тысяч человек, среди которых 2 тысячи 600 граждан Афганистана.

Эврар отметил, что в конце августа среди прибывших в республику беженцев были пятеро афганцев, которые «поддерживали тесные связи с талибами». Один из них покинул зону наблюдения, куда его поместили. В результате иностранец получил десять месяцев тюрьмы условно.

Член Национального собрания интересуется у главы МВД о гарантиях относительно того, что страна не примет людей, которые могут совершить теракты во Франции.