Афганские беженцы вызвали опасения у французов

Член Национального собрания Франции Жозе Эврар поднял вопрос о безопасности в стране, после того, как республика приняла несколько тысяч афганских беженцев, некоторые из которых «близки к талибам» («Талибан» — организация признана в России террористической), сообщает RT.
Парламентарий с этим вопросом обратился к министру внутренних дел Жеральду Дарманену.
Как следует из документа, Франция эвакуировала более 3 тысяч человек, среди которых 2 тысячи 600 граждан Афганистана.
Эврар отметил, что в конце августа среди прибывших в республику беженцев были пятеро афганцев, которые «поддерживали тесные связи с талибами». Один из них покинул зону наблюдения, куда его поместили. В результате иностранец получил десять месяцев тюрьмы условно.
Член Национального собрания интересуется у главы МВД о гарантиях относительно того, что страна не примет людей, которые могут совершить теракты во Франции.
Как сообщалось ранее, женщина подверглась нападению афганских беженцев на базе Вооруженных сил США в штате Нью-Мексико. Несколько прибывших из Афганистана мужчин атаковали военнослужащую. Федеральное бюро расследований ведет разбирательство.