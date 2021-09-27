Прошедшая в бундестаг партия высказалсь об отношениях с РФ

Политик напомнил, что в России, как и в Германии, недавно прошли выборы в Госдуму. «Этот диалог с Россией, который мы смогли наладить, который также смог построить и я как сопредседатель партии, мы будем его усиливать», — сказал он. По его словам, у партии уже есть договоренности по взаимодействию с российскими властями, в том числе и по таким темам, как газопровод «Северный поток-2».