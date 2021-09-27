ЦИК Германии заявила о победе СДПГ

Победу на выборах в Бундестаг одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК страны.

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Партия набирает 25,7% голосов. Таковы данные по итогам подсчета всех округов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов получает 24,1% голосов избирателей, что стало самым низким результатом за всю историю своего существования.

На третьем месте идут «Зеленые», набрав 14,8%. За Свободную демократическую партию свои голоса отдали 11,5% избирателей, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. «Левые», несмотря на то, что набрали 4,9% голосов, будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах.

Как сообщил ранее кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (ХДС/ХСС), он намерен вести переговоры о создании правительства как глава Христианско-демократического союза (ХДС), чьим лидером была Ангела Меркель. Кандидат от СДПГ Олаф Шольц, являясь главным конкурентом Лашета, отметил, что на председательство в партии не претендует, так как намерен стать канцлером.