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ЦИК Германии заявила о победе СДПГ

Елена Прошина
16 минут назад

Победу на выборах в Бундестаг одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК страны.

ЦИК Германии заявила о победе СДПГ
Фото: ReutersReuters

Партия набирает 25,7% голосов. Таковы данные по итогам подсчета всех округов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов получает 24,1% голосов избирателей, что стало самым низким результатом за всю историю своего существования.

На третьем месте идут «Зеленые», набрав 14,8%. За Свободную демократическую партию свои голоса отдали 11,5% избирателей, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. «Левые», несмотря на то, что набрали 4,9% голосов, будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах.

Как сообщил ранее кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (ХДС/ХСС), он намерен вести переговоры о создании правительства как глава Христианско-демократического союза (ХДС), чьим лидером была Ангела Меркель. Кандидат от СДПГ Олаф Шольц, являясь главным конкурентом Лашета, отметил, что на председательство в партии не претендует, так как намерен стать канцлером.

Председатель фракции ХДС/ХСС Гитта Коннеман заявила, что катастрофические результаты консервативного блока на выборах в бундестаг должны иметь «кадровые последствия». Так она прокомментировала потерю блоком почти 8% голосов по сравнению с предыдущими выборами. Коннеман считает, что политической силе требуется обновление.

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