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Байден удивился предварительным результатам выборов в ФРГ

ТК «Звезда»иещё 3
1 час назад

ЦИК Германии обнародовал предварительные данные по выборам в бундестаг из половины округов. Пресс-пул Белого Дома передает, что президент США Джо Байден не знал о результатах, но удивился, когда услышал про лидерство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает ТАСС.

Байден удивился предварительным результатам выборов в ФРГ
Фото: Sarahbeth Maney globallookpressSarahbeth Maney globallookpress

«Вот это да! Они сильны», - сказал Байден.

Итоговые официальные результаты будут опубликованы примерно через две недели. По предварительным данным, СДПГ набрала уже 25,4%, на втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с результатом 25,1%.