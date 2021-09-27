Байден удивился предварительным результатам выборов в ФРГ

ЦИК Германии обнародовал предварительные данные по выборам в бундестаг из половины округов. Пресс-пул Белого Дома передает, что президент США Джо Байден не знал о результатах, но удивился, когда услышал про лидерство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает ТАСС.