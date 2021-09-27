Экс-советник Джорджа Буша: в США устали от Киева

В США и на Западе в целом чувствуется усталость от Украины, поэтому президент США Джо Байден не стал возвращать тему Киева в список ключевых переговорных тем с Россией. Об этом заявил политолог, экс-советник Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм.

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«В США есть усталость от Украины, да и на Западе в целом. Украине сегодня самое главное решить внутриполитические и экономические проблемы», — передают слова Томаса Грэма «Известия».

Помимо этого, считает политолог, Джо Байден хочет сохранить статус-кво в отношениях с Россией. Американский лидер понимает, что большого прогресса по украинскому вопросу с Россией не добиться, потому его устроить оставить все как есть. «Байден хочет сохранить статус-кво, у него нет больших амбиций, и он не старается именно улучшить наши отношения», — добавил собеседник издания.

По мнению экс-советника, самым оптимальным исходом президентства Байдена будет постепенное улучшение отношений. «Нам нужно постепенное движение на основе гораздо более близких дипломатических отношений и постоянных контактов. Это возможно при нынешних обстоятельствах», — заключил Грэм.