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В ХДС/ХСС назвали катастрофой итоги выборов в бундестаг

News.ruиещё 1
46 минут назад

Катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг должны иметь «кадровые последствия», заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман. Так она прокомментировала порталу t-online потерю блоком почти 8% голосов по сравнению с предыдущими выборами.

Итоги выборов в Германии сочли катастрофой
Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look PressSven Hoppe/dpa/Global Look Press

Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии, — подчеркнула Коннеман.

Она добавила, что политической силе требуется обновление. Депутат бундестага от ХДС Яна Шимке согласилась с коллегой.

Блок ХДС/ХСС показал сегодня худший в истории результат на выборах в бундестаг. Нужно провести основательный анализ, — отметила она.

Ранее стало известно, что по данным экзитполов, лидируют на выборах в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). По данным ZDF, СДПГ набирает 26% голосов, ХДС/ХСС — 24%. В то же время по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.

В мире,Бундестаг,
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