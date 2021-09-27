Итоги выборов в Германии сочли катастрофой

Катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг должны иметь «кадровые последствия», заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман. Так она прокомментировала порталу t-online потерю блоком почти 8% голосов по сравнению с предыдущими выборами.

Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии, — подчеркнула Коннеман.

Блок ХДС/ХСС показал сегодня худший в истории результат на выборах в бундестаг. Нужно провести основательный анализ, — отметила она.

Ранее стало известно, что по данным экзитполов, лидируют на выборах в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). По данным ZDF, СДПГ набирает 26% голосов, ХДС/ХСС — 24%. В то же время по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.