Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ

Если первые данные экзитполов, согласно которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ с 26% голосов, правильные, то канцлер Ангела Меркель может задержаться на посту на несколько месяцев. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов.
«Если первые данные экзитпола соответствуют реальности, коалицию будут формировать до окончательного посинения. Не стоит спешить прощаться с Ангелой Меркель, она еще побудет с нами месяцев несколько», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.
Эксперт также подчеркнул, что прямые выборы канцлера «с огромным преимуществом» выиграл бы глава социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олаф Шольц.
В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» - 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%.
Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождаться окончательных результатов.
Напомним, в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных.