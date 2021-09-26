Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ

Если первые данные экзитполов, согласно которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ с 26% голосов, правильные, то канцлер Ангела Меркель может задержаться на посту на несколько месяцев. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов.

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«Если первые данные экзитпола соответствуют реальности, коалицию будут формировать до окончательного посинения. Не стоит спешить прощаться с Ангелой Меркель, она еще побудет с нами месяцев несколько», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

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Эксперт также подчеркнул, что прямые выборы канцлера «с огромным преимуществом» выиграл бы глава социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» - 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%.

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождаться окончательных результатов.