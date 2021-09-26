СМИ рассказали о забавном досуге талибов: «слишком много веселятся»

Зарубежные СМИ узнали о том, как проводят свое свободное время боевики «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение).

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Так, The Times взял интервью у одного из командиров «Талибана» Мутасима Била, который ранее готовил смертников, а сейчас охраняет единственный в стране 5-звездочный отель. Он рассказал, что в обеденное время его бойцы любят заходить за яблочным десертом.

В свою очередь The Wall Street Journal пишет, что в Кабуле оказались тысячи молодых талибов, которые раньше не были в крупных городах. Поэтому теперь они в часы досуга осматривают достопримечательности, ходят в парки развлечений и устраивают пикники.

В столицу в туристических целях также приезжают талибы из других районов страны. Они посещают зоопарк и катаются по озеру на катамаранах.

При этом, боевики нигде не расстаются с автоматами, отмечают оба издания.

Министр обороны раскритиковал поведение бойцов. Он осудил их за селфи и экскурсии. Отметив, что рядовые боевики «слишком много веселятся» в Кабуле после его захвата, руководство «Талибана» настрого приказало им «остановиться».