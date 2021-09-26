Полная оккупация севера Косова и Метохии приштинским спецназом продолжается седьмой день "под громогласное молчание" международного сообщества. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре, сообщила пресс-служба сербского лидера.

"Семь дней продолжается полная оккупация военными машинами севера Косова и Метохии, которую проводит Приштина. И все в международном сообществе "громогласно молчат". Правда, все иногда обеспокоены, когда на территории Центральной Сербии увидят сербские вертолеты и самолеты, поскольку, видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения [премьера Косова] Курти и международного сообщества", - цитирует Вучича его пресс-служба.

Вучич подчеркнул, что Сербия выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 СБ ООН, и задал вопрос, когда спецназ Приштины будет отозван с административной линии и когда начнется формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

Собеседники договорились оставаться в постоянном контакте ради сохранения мира и стабильности во всем регионе.

Ситуация в Косове

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в понедельник, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в 5.

В четверг косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу поселка Зубин-Поток. Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции.