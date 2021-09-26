Британия оказалась на грани голода из-за цен на газ

Высокие цены на газ в Европе стали причиной энергетического кризиса в Великобритании. Около 2 млн домохозяйств уже пострадали от банкротств энергокомпаний. Страна также оказалась на грани голода катастрофы — продовольствие кончается из-за нехватки водителей грузовиков и бензовозов. Нефтяные компании уже закрыли несколько автозаправочных станций.

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Цены на газ в Европе в последнее время бьют рекорды. В середине сентября биржевая стоимость сырья достигала $950 за тысячу кубометров.

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Как сообщил Bloomberg, агрокомпании страны могут стать ещё одной жертвой энергетического кризиса. Выращивать помидоры, огурцы и перец в отапливаемых теплицах становится невыгодным из-за цен на газ. Глава Консорциума свежей продукции Найджел Дженни отметил, что некоторые сельхозпроизводители могут сократить или отложить посевы до следующего сезона.

Ранее The Times рассказала , что британское правительство поддержало идею строительства ещё одной крупной атомной электростанции в стране. Так власти хотят решить проблему обеспечения Британии электроэнергией. Кабмин уже ведёт переговоры с американской компанией Westinghouse о строительстве АЭС на острове Англси в Уэльсе.

Однако высокие цены на газ — не единственная проблема страны. В последние несколько месяцев в государстве начались перебои с поставками еды из-за нехватки водителей грузовиков, которые уехали из страны после Brexit. Обучить новых работников оказалось трудно из-за коронавирусных ограничений. По данным телеканала Sky News, в стране пустуют более 100 000 вакансий. При этом тысячи водителей ждут сдачи экзамена на права, который отложили из-за локдауна.

23 сентября из-за нехватки кадров британская нефтяная корпорация BP закрыла несколько заправок. Это спровоцировало скачок спроса на бензин: на станциях скопились очереди, но топлива на всех не хватает. При этом власти утверждают, что дефицит создают не проблемы с поставками, а панические попытки британских водителей поскорее купить топливо.

В качестве экстренной меры правительство Британии решило выдать 5000 краткосрочных виз водителям грузовиков и 5500 — работникам птицеферм. Разрешения будут действовать три месяца. Кабмин хочет смягчить нагрузку на отрасли логистики и производства еды в преддверии Рождества, говорится в сообщении.