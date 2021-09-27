В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Турция отказалась помогать талибам управлять аэропортом Кабула

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
14 минут назад

Турция и движение «Талибан» не договорились о присутствии турецких представителей в аэропорту Кабула, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Талибы объявили о возобновлении рейсов из аэропорта Кабула
Фото: ReutersReuters

Эрдоган сообщил, что сейчас «нет вопроса», по которому стороны «достигли договоренности, консенсуса». Он считает, что «нет смысла говорить об этом», Турция «не присутствует в аэропорту», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Президент Турции сообщил, что хотя его страну с Афганистаном связывают исторические отношения, из-за «совершенных ошибок» турецких граждан эвакуировали. При этом в Афганистане создано «неинклюзивное» правительство, которое «не охватывает все различные фракции». Пока ситуация не изменится, Турция «не будет присутствовать в Афганистане», сообщил Эрдоган.

Напомним, движение «Талибан*» заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам. В начале сентября сообщалось, что технические специалисты из Катара и Турции прибыли в Кабул для техобслуживания аэропорта. В конце августа Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула.