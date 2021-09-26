На Украине назвали Запад своим должником из-за «Северного потока — 2»

Страны Запада должны чувствовать вину из-за «Северного потока — 2», заявил экономист Павел Кухта в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
«Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после «Северного потока — 2»», — заявил экономист.
Играя на этом чувстве вины, Киев имеет все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда (МВФ), считает Кухта.
Он также отметил, что траншей от МВФ не поступало уже более полутора лет. И хотя препятствием могут стать проблемы бюджета, который сотрудники фонда будут тщательно анализировать, Киев все условия выполнил, добавил аналитик.
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что в октябре Украина получит очередной транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов.