В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Украине назвали Запад своим должником из-за «Северного потока — 2»

Ювелина Бернст
27 минут назад

Страны Запада должны чувствовать вину из-за «Северного потока — 2», заявил экономист Павел Кухта в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

На Украине назвали Запад своим должником из-за «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после «Северного потока — 2»», — заявил экономист.

Играя на этом чувстве вины, Киев имеет все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда (МВФ), считает Кухта.

В Германии раскрыли уловки, способные остановить «Северный поток - 2»

Он также отметил, что траншей от МВФ не поступало уже более полутора лет. И хотя препятствием могут стать проблемы бюджета, который сотрудники фонда будут тщательно анализировать, Киев все условия выполнил, добавил аналитик.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что в октябре Украина получит очередной транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов.

В мире,Павел Кухта,Даниил Гетманцев,Верховная Рада,Международный валютный фонд,РИА Новости,
6
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители