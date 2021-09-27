Талибы призвали руководство Таджикистана не вмешиваться

Заместитель председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи призвал руководство Таджикистана не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает Al-Jazeera.
"Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие будет найдено противодействие", — сказал он.
Ранее талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана. До этого заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид сообщил о том, что талибы разместили "десятки тысяч спецназовцев" в провинции Тахар на границе с Таджикистаном. Летом 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент.
После этого боевики радикального движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.
Впоследствии талибы заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.