В Германии заявили, что газопровод «Северный поток - 2» могут остановить из-за редких ящериц. С таким ироничным утверждением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, передает «Лента.ру».

По его словам, «зеленые» всячески пытались торпедировать «Северный поток – 2» во время строительства, но им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь газопровод необходимо успешно ввести в эксплуатацию.

«Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет первый газ», - заявил Хрупалла.

Он отметил, что «зеленые» могут прибегнуть к различным уловкам. Например, «обнаружить рядом с трубопроводом семейство редких ящериц», и пытаться помешать запуску, чтобы якобы защитить животных.

На этой неделе сообщалось, что кандидат в федеральные канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что в случае своего участия в новом кабинете министров она не допустит поставок газа по «Nord Stream 2».