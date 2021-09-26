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В Германии раскрыли уловки, способные остановить «Северный поток - 2»

Майк Габриелян
26 минут назад

В Германии заявили, что газопровод «Северный поток - 2» могут остановить из-за редких ящериц. С таким ироничным утверждением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, передает «Лента.ру».

По его словам, «зеленые» всячески пытались торпедировать «Северный поток – 2» во время строительства, но им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь газопровод необходимо успешно ввести в эксплуатацию.

«Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет первый газ», - заявил Хрупалла.

Он отметил, что «зеленые» могут прибегнуть к различным уловкам. Например, «обнаружить рядом с трубопроводом семейство редких ящериц», и пытаться помешать запуску, чтобы якобы защитить животных.

«Северный поток-2»: боль для нового правительства Германии

На этой неделе сообщалось, что кандидат в федеральные канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что в случае своего участия в новом кабинете министров она не допустит поставок газа по «Nord Stream 2».

Строительство «Северного потока — 2», занявшее три года, завершилось в начале сентября. Газопровод проходит из России в ФРГ по дну Балтийского моря. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

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