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Глава ООН предупредил о близости ядерного уничтожения мира

Елена Прошина
45 минут назад

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что человечество подошло к порогу ядерного уничтожения. Соответствующее заявление размещено в его Twitter-аккаунте.

Глава ООН предупредил о близости ядерного уничтожения мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Около 14 000 ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира», - написал Гутерриш.

Напомним, что 26 сентября отмечается Международной день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

В официальном заявлении генсека ООН, приуроченном к этому дню, говорится, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США стало хорошим сигналом для дела ядерного разоружения в мире.

При этом Гутерриш отметил, что параллельно сокращению общего объема вооружений, страны качественно развивают свои арсеналы. Это, по его словам, является тревожным признаком новой гонки вооружений.

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