На Украине объяснили жесткую риторику делегации в ООН

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, объяснил, почему риторика страны на сессии Генассамблеи ООН стала более жесткой. Об этом пишет «Газета.ru».

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Кулеба заявил, что нынешний уровень глобальных вызовов не позволяет медлить в поиске решений, не оставляет права на мягкость и не дает возможности «отсидеться» в стороне. Поэтому риторика Украины приобрела более жесткий тон.

Как отметил министр, изменения климата «не дадут сдачи», поэтому с ними удобно вести борьбу. А вот для четкой позиции в отношении Крыма нужно иметь смелость бросить вызов конкретному постоянному члену Совбеза ООН. И этой смелости в ООН пока не наблюдается, заключил Кулеба.

По его словам, в целом вся международная политика нуждается в изменениях.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.