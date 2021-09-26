На Украине объяснили жесткую риторику делегации в ООН

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, объяснил, почему риторика страны на сессии Генассамблеи ООН стала более жесткой. Об этом пишет «Газета.ru».
Кулеба заявил, что нынешний уровень глобальных вызовов не позволяет медлить в поиске решений, не оставляет права на мягкость и не дает возможности «отсидеться» в стороне. Поэтому риторика Украины приобрела более жесткий тон.
Как отметил министр, изменения климата «не дадут сдачи», поэтому с ними удобно вести борьбу. А вот для четкой позиции в отношении Крыма нужно иметь смелость бросить вызов конкретному постоянному члену Совбеза ООН. И этой смелости в ООН пока не наблюдается, заключил Кулеба.
По его словам, в целом вся международная политика нуждается в изменениях.
14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.
Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане. Власть над страной перешла в руки представителей движения «Талибан» (запрещена в России). На повестке также стоят вопросы пандемии и вакцинации, социального равенства, работорговли, изменения климата и другие.