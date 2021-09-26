Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово

Шарль Мишель, руководитель Европейского совета, призвал стороны конфликта в Косово провести переговоры под эгидой Евросоюза и принять меры по деэскалации ситуации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальную страницу Мишеля в Twitter.

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20 сентября сербы, проживающие на севере Косово, начали мирную акцию протеста. Он прошел у КПП «Ярине», который располагается на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Бойцы РОСУ и подразделения косовского МВД оперативно разместились там, на КПП «Брняк» по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово.

По информации руководства Сербии, спецназ Косово вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. В пятницу местные СМИ сообщили о вертолетах Ми-35, пролетающих в районе близ КПП «Ярине» со стороны центральной Сербии. В субботу очевидцы заметили в небе истребители МиГ-29.