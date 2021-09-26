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В Германии пройдут Парламентские выборы

Елена Прошина
53 минуты назад

В воскресенье в Германии пройдут парламентские выборы. Их результат определит политическое будущее страны на ближайшие четыре года. Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель в этот раз не выдвигает свою кандидатуру. Об этом пишет ТАСС.

Без Меркель: в Германии начались Парламентские выборы
Фото: EPAEPA

Ранее Меркель заявила, что после формирования следующего кабинета министров она уйдет из политики. Она провела на должности канцлера Германии 16 лет.

Социологические институты прогнозируют упорную борьбу между консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Согласно одному из последних опросов, Олаф Шольц, кандидат в канцлеры от СДПГ, опережает Армина Лашета, кандидата от (ХДС/ХСС), всего на один процентный пункт.

У избирателей на выборах два голоса. Первый они могут отдать за депутата избирательного округа по месту регистрации. Второй — за региональный список политической партии.

Избирательные участки откроются в 08:00 (09:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск). Сразу после их закрытия телеканалы АРД и ЦДФ опубликуют первые данные экзитполов. Как ожидается, официальные предварительные результаты обнародуют в ночь на понедельник, окончательные - в последующие дни.

СМИ назвали текущую кампанию в Германии «предвыборной борьбой вокруг мелочей», так как ни один кандидат не держит программные речи и не предлагает новаторских идей.

В мире,Армин Лашет,Олаф Шольц,Ангела Меркель,ИТАР-ТАСС,
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