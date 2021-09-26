Без Меркель: в Германии начались Парламентские выборы

В воскресенье в Германии пройдут парламентские выборы. Их результат определит политическое будущее страны на ближайшие четыре года. Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель в этот раз не выдвигает свою кандидатуру. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Меркель заявила, что после формирования следующего кабинета министров она уйдет из политики. Она провела на должности канцлера Германии 16 лет.

Социологические институты прогнозируют упорную борьбу между консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Согласно одному из последних опросов, Олаф Шольц, кандидат в канцлеры от СДПГ, опережает Армина Лашета, кандидата от (ХДС/ХСС), всего на один процентный пункт.

У избирателей на выборах два голоса. Первый они могут отдать за депутата избирательного округа по месту регистрации. Второй — за региональный список политической партии.

Избирательные участки откроются в 08:00 (09:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск). Сразу после их закрытия телеканалы АРД и ЦДФ опубликуют первые данные экзитполов. Как ожидается, официальные предварительные результаты обнародуют в ночь на понедельник, окончательные - в последующие дни.