Противники «Северного потока — 2» еще способны навредить участникам проекта, убежден польский журналист Войчех Якубик. Об этом он написал в статье для портала BiznesAlert.

Якубик обратил внимание на то, что благодаря допуску польской нефтегазовой компании PGNiG к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, польский концерн получил право предъявлять претензии по поводу «Северного потока — 2» в Еврокомиссии и европейских судах.

Также журналист напомнил о постановлении Суда ЕС распространить принцип энергетической солидарности на сухопутное продолжение «Северного потока — 1» в Германии. Исходя из данного положения, российский газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов, а значит, Варшава может воспользоваться этим при претензиях к «Северному потоку — 2», так как считает его угрозой энергетической безопасности.

Кроме того, Польше на руку санкции США: они нацелены на компании, которые решат застраховать проект или провести техническую сертификацию, без чего нельзя начать работу, отмечает автор статьи.

Он также согласился с депутатом Европарламента Райнхарда Бютикофера, который заявил, что «Северный поток — 2» может стать «инвестиционной руиной» из-за возможных препятствий его эксплуатации со стороны ЕК. Если действие газопровода удастся вписать в европейские нормы, он будет не так опасен для Польши и Евросоюза, заключил польский журналист.