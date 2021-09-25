Заявление депутата Рады об Эрдогане шокировало турков

В Турции заявили, что шокированы заявлением, прозвучавшим из Верховной рады Украины. О неожиданности подобного выпада написал журналист турецкого издания DikGAZETE Ильбер Васфи Сель, передает РИА «Новости».
Речь идет о словах депутата Олега Волошина. Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Волошин раскритиковал Эрдогана за то, что он не приехал на саммит «Крымская платформа» и собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению парламентария, Эрдоган показал, как относится к Украине. Он хочет, чтобы Киев покупал турецкие беспилотники, чтобы в незалежной работал турецкий бизнес, но при этом не заботится об уважении украинской позиции.
«Заявление, последовавшее из Украины, стало поистине шоком!» — отметил Ильбер Васфи Сель.
Он отметил, что ранее Россия резко отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании полуострова. Однако эта реакция, в отличие от украинской, была предсказуемой.
Турецкий журналист добавил, что полуостров вернулся в состав России после демократического референдума, и жители Крыма реализовали право на самоопределение.