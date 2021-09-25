Заявление депутата Рады об Эрдогане шокировало турков

Речь идет о словах депутата Олега Волошина. Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Волошин раскритиковал Эрдогана за то, что он не приехал на саммит «Крымская платформа» и собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению парламентария, Эрдоган показал, как относится к Украине. Он хочет, чтобы Киев покупал турецкие беспилотники, чтобы в незалежной работал турецкий бизнес, но при этом не заботится об уважении украинской позиции.