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Заявление Украины об Эрдогане шокировало турков

Майк Габриелян
11 минут назад

В Турции заявили, что шокированы заявлением, прозвучавшим из Верховной рады Украины. О неожиданности подобного выпада написал журналист турецкого издания DikGAZETE Ильбер Васфи Сель, передает РИА «Новости».

Заявление депутата Рады об Эрдогане шокировало турков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о словах депутата Олега Волошина. Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Волошин раскритиковал Эрдогана за то, что он не приехал на саммит «Крымская платформа» и собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению парламентария, Эрдоган показал, как относится к Украине. Он хочет, чтобы Киев покупал турецкие беспилотники, чтобы в незалежной работал турецкий бизнес, но при этом не заботится об уважении украинской позиции.

«Заявление, последовавшее из Украины, стало поистине шоком!» — отметил Ильбер Васфи Сель.

Он отметил, что ранее Россия резко отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании полуострова. Однако эта реакция, в отличие от украинской, была предсказуемой.

Турецкий журналист добавил, что полуостров вернулся в состав России после демократического референдума, и жители Крыма реализовали право на самоопределение.

В мире,Олег Волошин,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Верховная Рада,РИА Новости,
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