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На Украине назвали имя стоящего за Зеленским «теневого президента»

Елена Прошина
32 минуты назад

Украинский политолог Михаил Басараб назвал имя «серого кардинала», от которого много зависит в политике Киева. Его слова приводит издание Країна.

«Зеленский стал действовать жестче. В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт демонстративно укрепляет власть. Кое-кто видит в этом начала авторитарного режима», - заявил Басараб.

По мнению Басараба, целью президента Украины Владимира Зеленского и руководителя офиса главы этой страны Андрея Ермака стала организация на Украине авторитарного режима.

Для этого, считает Басараб, Зеленский и его помощник отправили некоторое время назад в отставку некогда влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова. В данный момент, готовится смещение со своего поста председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, уверен Басараб.

Он также спрогнозировал, что условиях рекордных цен на газ в Европе, где Украина его закупает, киевские власти будут вынуждены применить какие-то новые способы «ручного управления» экономикой страны. Это нужно, чтобы смягчить влияние этого повышение цен на электорат и не спровоцировать рост недовольства населения действиями украинских властей.

В мире,Видео,Михаил Басараб,Дмитрий Разумков,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Арсен Аваков,Верховная Рада,
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