На Украине назвали имя стоящего за Зеленским «теневого президента»

Украинский политолог Михаил Басараб назвал имя «серого кардинала», от которого много зависит в политике Киева. Его слова приводит издание Країна.

«Зеленский стал действовать жестче. В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт демонстративно укрепляет власть. Кое-кто видит в этом начала авторитарного режима», - заявил Басараб.

По мнению Басараба, целью президента Украины Владимира Зеленского и руководителя офиса главы этой страны Андрея Ермака стала организация на Украине авторитарного режима.

Для этого, считает Басараб, Зеленский и его помощник отправили некоторое время назад в отставку некогда влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова. В данный момент, готовится смещение со своего поста председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, уверен Басараб.