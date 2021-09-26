На Украине обвинили Зеленского в борьбе за контроль над властью

Лидер украинской партии «НАШИ» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» обвинил президента страны Владимира Зеленского в том, что тот борется за абсолютный контроль над властью, в том числе за средства массовой информации.
«Власть борется за власть, как бы это не звучало как тавтология. Но сейчас Зеленский борется за абсолютный контроль всего, в том числе и четвертой вертикали власти — средств массовой информации», — заявил Мураев.
По его словам, главе Украины необходим такой рычаг, который тот смог бы незаконно использовать против неподвластной ему прессы без лишних объяснений.