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Зеленского обвинили в борьбе за абсолютный контроль над властью

Lenta.ruиещё 6
19 минут назад

Лидер украинской партии «НАШИ» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» обвинил президента страны Владимира Зеленского в том, что тот борется за абсолютный контроль над властью, в том числе за средства массовой информации.

На Украине обвинили Зеленского в борьбе за контроль над властью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Власть борется за власть, как бы это не звучало как тавтология. Но сейчас Зеленский борется за абсолютный контроль всего, в том числе и четвертой вертикали власти — средств массовой информации», — заявил Мураев.

По его словам, главе Украины необходим такой рычаг, который тот смог бы незаконно использовать против неподвластной ему прессы без лишних объяснений.

Ранее отец президента Владимира Зеленского Александр призвал критиков сына «заняться делом», а не «тявкать в интернете». Он заявил, что многого добился, потому что честно работал и «жил своим умом», вместо того, чтобы критиковать власть. Кроме того отец украинского лидера подчеркнул, что не хочет выслушивать недовольство тех, «кто не хочет даже попу с дивана поднять».
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