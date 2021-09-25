Талибы казнили четырех человек по обвинению в похищении людей

Боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) казнили четырех человек на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает местное агентство Aamaj News.
Агентство опубликовало видео казни нескольких жителей провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей. Боевики повесили обвиняемых на глазах собравшейся толпы.
Представители «Талибана» никак не прокомментировали данные о казнях.
Ранее один из основателей и лидеров террористического движения Нуреддин Тораби заявил, что в Афганистане будет возвращена практика смертных казней и отсечения конечностей за нарушение исламского законодательства.