Талибы казнили четырех человек по обвинению в похищении людей

Боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) казнили четырех человек на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает местное агентство Aamaj News.

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Агентство опубликовало видео казни нескольких жителей провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей. Боевики повесили обвиняемых на глазах собравшейся толпы.

Представители «Талибана» никак не прокомментировали данные о казнях.