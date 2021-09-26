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В Раде подтвердили бедность Украины

News.ruиещё 3
20 минут назад

Украина превратилась в экспортёра трудовых ресурсов, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко. По его словам, экспорт трудовых ресурсов, как и сырья, является признаком бедной страны, сообщает пресс-служба партии.

В Раде объяснили бедность Украины
Фото: zagittya.com.uazagittya.com.ua

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что в 2020 году украинцы, работающие за рубежом, сделали на родину только официальных переводов на $12 млрд.

Люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция. Это свидетельство падения нашей промышленности, — считает Бойко.

Он добавил, что только врачей и медицинских работников с начала 2020 года уехало работать за границу более 66 тысяч. Из оставшихся на Украине большинство медиков — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Вернуть украинцев на родину можно, если изменить стратегический курс развития государства, подчеркнул Бойко.

Ранее стало известно, что Украина из-за кризиса в сфере энергетики рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер. Непрофессиональное управление и менеджмент довели до того, что энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд, отметила политик. Она допустила, что Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения.
В мире,Юрий Бойко,Верховная Рада,
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