В Раде объяснили бедность Украины

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что в 2020 году украинцы, работающие за рубежом, сделали на родину только официальных переводов на $12 млрд.

Люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция. Это свидетельство падения нашей промышленности, — считает Бойко.

Он добавил, что только врачей и медицинских работников с начала 2020 года уехало работать за границу более 66 тысяч. Из оставшихся на Украине большинство медиков — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Вернуть украинцев на родину можно, если изменить стратегический курс развития государства, подчеркнул Бойко.