В Германии случайно показали результаты грядущих выборов

Немецкий телеканал ARD показал результаты экзит-поллов за два дня до выборов, пишет немецкая газета Bild.
Инцидент произошел во время эфира 24 сентября. Телеканал запустил на несколько секунд бегущую строку с надписью «Экзитпол по выборам в Бундестаг на 17:46» и предполагаемыми результатами по четырем партиям.
Согласно данным бегущей строки, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов якобы набирал 22,1% голосов, социал-демократы - 22,7%, «Альтернативы для Германии» - 10,5%, Свободная демократическая партия - 13,2%. Строка исчезла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых».
В редакции ARD объяснили, что произошла ошибка.
«На несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными экзит-полла. Это был тест, который случайно вышел в эфир. Приносим за это извинения», — говорится в сообщении в Twitter телеканала.