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В Германии случайно показали «результаты» грядущих выборов в Бундестаг

Ювелина Бернст
40 минут назад

Немецкий телеканал ARD показал результаты экзит-поллов за два дня до выборов, пишет немецкая газета Bild.

В Германии случайно показали результаты грядущих выборов
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел во время эфира 24 сентября. Телеканал запустил на несколько секунд бегущую строку с надписью «Экзитпол по выборам в Бундестаг на 17:46» и предполагаемыми результатами по четырем партиям.

Согласно данным бегущей строки, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов якобы набирал 22,1% голосов, социал-демократы - 22,7%, «Альтернативы для Германии» - 10,5%, Свободная демократическая партия - 13,2%. Строка исчезла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых».

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В редакции ARD объяснили, что произошла ошибка.

«На несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными экзит-полла. Это был тест, который случайно вышел в эфир. Приносим за это извинения», — говорится в сообщении в Twitter телеканала.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. Сразу после закрытия избирательных участков в 18:00 телеканалы ARD и ZDF должны опубликовать первые данные экзит-поллов. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет претендовать на пост главы правительства.
В мире,Ангела Меркель,Бундестаг,Bild,
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