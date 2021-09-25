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Отношениям США и ЕС предрекли крах из-за «Северного потока – 2»

Ювелина Бернст
19 минут назад

Санкции США против российского газопровода «Северного потока – 2» ударят по Европе и взаимным договоренностям между сторонами, заявил замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Отношениям США и ЕС предрекли крах из-за «Северного потока – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт назвал формулировки поправок США в оборонный бюджет о новых санкциях против «Северного потока – 2» размытыми и неконкретными. Если их примут, то они создадут трудности газовому рынку Европы, которому итак «не сладко», объяснил эксперт.

По его мнению, европейцам придется отвечать в случае введения санкций Соединенными Штатами.

«И вся миссия новой администрации [США] по восстановлению отношений пойдет прахом», - считает Гривач.

Что касается России, то механизм функционирования при санкциях все равно будет найден, убежден эксперт.

Законодательная инициатива о новых санкциях в отношении «Северного потока – 2» была принята 23 сентября Палатой представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год.

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