Пекин призвали готовиться к ядерному удару по США

«Нынешняя политика Пекина, которая действует с 1960-х годов, дала Китаю моральный авторитет, но более не подходит, если на переговорах между Китаем и США не будет достигнута договоренность, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой », - сказал Ша Цзукан.