Пекин призвали готовиться к ядерному удару по США

Бывший посол КНР при ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара» в ответ на агрессивные действия США. Китайцев беспокоит растущее американское присутствие в регионе и новый союз США, Британии и Австралии (AUKUS). Об этом пишет Daily Mail.
Дипломат Ша Цзукан заявил, что Китаю надо отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и занять более агрессивную позицию.
«Нынешняя политика Пекина, которая действует с 1960-х годов, дала Китаю моральный авторитет, но более не подходит, если на переговорах между Китаем и США не будет достигнута договоренность, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой », - сказал Ша Цзукан.
Он выступал на встрече с членами Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению. Официально она независима, но имеет прочные связи с Коммунистической партией.
Daily Mail отмечает, что сейчас Китай строит сотни новых ядерных ракетных шахт, а комментарии Цзукана имеют большое значение, поскольку Пекин часто предлагает изменения в политике через высокопоставленных дипломатов.