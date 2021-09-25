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Пекин призвали готовиться к ядерному удару по США

Майк Габриелян
29 минут назад

Бывший посол КНР при ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара» в ответ на агрессивные действия США. Китайцев беспокоит растущее американское присутствие в регионе и новый союз США, Британии и Австралии (AUKUS). Об этом пишет Daily Mail.

Пекин призвали готовиться к ядерному удару по США
Фото: ReutersReuters

Дипломат Ша Цзукан заявил, что Китаю надо отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и занять более агрессивную позицию.

«Нынешняя политика Пекина, которая действует с 1960-х годов, дала Китаю моральный авторитет, но более не подходит, если на переговорах между Китаем и США не будет достигнута договоренность, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой », - сказал Ша Цзукан.

Он выступал на встрече с членами Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению. Официально она независима, но имеет прочные связи с Коммунистической партией.

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Daily Mail отмечает, что сейчас Китай строит сотни новых ядерных ракетных шахт, а комментарии Цзукана имеют большое значение, поскольку Пекин часто предлагает изменения в политике через высокопоставленных дипломатов.

На прошлой неделе США объявили о новом крупном союзе с Великобританией и Австралией, получившем название AUKUS. Первым шагом нового блока станет перевооружение австралийского флота. Для Канберры построят атомные подводные лодки. Это призвано уравновесить мощь Китая в регионе.