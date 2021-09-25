В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В партии Зеленского заявили, что Украина «не доживет» до зимы

Ювелина Бернст
16 минут назад

Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в энергетике, заявила в эфире телеканала «Наш» депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.

Депутат Рады: Украина рискует «не дожить» до зимы
Фото: AFPAFP

Она отметила, что ситуация стремительно усугубляется второй год подряд из-за непрофессионального управления.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию. Хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», — сказала депутат.

При этом в будущую зиму Украина получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей, заключила Буймистер.

Она уже обвиняла правительство в срыве подготовки к холодам. В то время как «Оператор ГТС Украины» заявил, что план работ выполнен на 98,2%.

Власти Украины ввели госрегулирование цены на газ и отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии, после чего по стране начались протесты с требованием снизить тарифы.

В мире,Верховная Рада,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители