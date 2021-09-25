Депутат Рады: Украина рискует «не дожить» до зимы

Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в энергетике, заявила в эфире телеканала «Наш» депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.

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Она отметила, что ситуация стремительно усугубляется второй год подряд из-за непрофессионального управления.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию. Хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», — сказала депутат.

При этом в будущую зиму Украина получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей, заключила Буймистер.

Она уже обвиняла правительство в срыве подготовки к холодам. В то время как «Оператор ГТС Украины» заявил, что план работ выполнен на 98,2%.