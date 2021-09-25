Предсказана судьба «Северного потока — 2» после выборов в Германии

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил, что политики, которые придут к власти в Германии после выборов 26 сентября, вряд ли будут противодействовать сертификации газопровода «Северный поток-2». Его мнение приводит агентство РИА «Новости».

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«Даже в случае смены правящей коалиции Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2". Газопровод объективно выгоден для Германии», - считает Родионов.

Напомним, что очередные выборы депутатов германского Бундестага должны пройти 26 сентября. На основании их результатов будет сформирован новый состав правительства ФРГ и избран новый канцлер.

По данным опросов общественного мнения, на данный момент наибольшей популярностью у немцев пользуется Социал-демократическая партия (СДПГ) – за нее готовы проголосовать 26% респондентов. За блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), лидером которого долгое время являлась Ангела Меркель, могут отдать голоса 22% избирателей. Еще 16% граждан страны предпочитают партию «Зеленых».

Родионов считает, что электоральные успехи социал-демократов ассоциируются с фигурой Олафа Шольца – нынешнего вице-канцлера и министра финансов. Ранее, по словам эксперта, Шольц высказывался в пользу «Северного потока — 2».