Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные китайской стороной в 2018 году, вылетели на родину. Об этом он сообщает CBC.

Фото: Reuters Reuters

"Самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул китайское воздушное пространство и направился домой", — заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что "эти двое мужчин пережили невероятно тяжелое испытание", а за последнюю тысячу дней они проявили "силу, настойчивость и стойкость".

Ранее суд китайской провинции Ляонин приговорил канадского бизнесмена Майкла Спэйвора к 11 годам тюремного заключения за шпионаж. Один из довольно громких шпионских скандалов начался в декабре 2018 года, когда китайские власти задержали двух канадских граждан Майкла Спэйвора и Майкла Джона Коврига по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности КНР.