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Трюдо сообщил, что задержанные китайской стороной канадцы вылетели домой

Газета.Ruиещё 5
18 минут назад

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные китайской стороной в 2018 году, вылетели на родину. Об этом он сообщает CBC.

Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев
Фото: ReutersReuters

"Самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул китайское воздушное пространство и направился домой", — заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что "эти двое мужчин пережили невероятно тяжелое испытание", а за последнюю тысячу дней они проявили "силу, настойчивость и стойкость".

Ранее суд китайской провинции Ляонин приговорил канадского бизнесмена Майкла Спэйвора к 11 годам тюремного заключения за шпионаж. Один из довольно громких шпионских скандалов начался в декабре 2018 года, когда китайские власти задержали двух канадских граждан Майкла Спэйвора и Майкла Джона Коврига по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности КНР.

В мае 2019 года их отправили под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава назвала их задержание незаконным. Китай, в свою очередь, обвинил Канаду в "грубом вмешательстве в судебный суверенитет Китая".

В мире,Джастин Трюдо,
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