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Охрану Зеленского усилили после нападения на его помощника

Елена Прошина
43 минуты назад

Кортеж украинского президента Владимира Зеленского усилен, пишет «Украинская правда».

Охрану Зеленского усилили после нападения на его помощника
Фото: ReutersReuters

Это произошло после того, как была предпринята попытка покушения на помощника главы государства Сергея Шефира. По данным издания, теперь Зеленский ездит с сиренами и мигалками на большой скорости. Также увеличилось количество автомобилей в кортеже. Обновленный кортеж видели на Обуховской трассе по направлению к государственным дачам.

«Украинская правда» сообщает, что личный состав национальной полиции будет переведен на усиленный режим работы. Согласно распоряжению главы ведомства Игоря Клименко, такая мера будет действовать в период с 25 сентября по 8 октября.

Как следует из приказа, мобилизация связана с «обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации».

Как сообщалось ранее, 22 сентября машину помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли. Это случилось под Киевом. Стреляли из автомата Калашникова. Мужчина не пострадал, однако ранения получил его водитель.

Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», основанной Зеленским.

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