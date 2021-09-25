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На ГА ООН выступит представитель прежних властей Афганистана

RT на русскомиещё 2
14 минут назад

Назначенный прежним правительством Гулям Исхакзай представит Афганистан на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

️На Генассамблее ООН выступит представитель Афганистана
Фото: John Minchillo / APJohn Minchillo / AP

«В списке выступающих в понедельник в качестве представителя Афганистана значится Гулям Исхакзай», — приводит ТАСС ответ Дюжаррика на вопрос о решении по просьбе движения «Талибан»* о возможности выступить на сессии.

Ранее представитель Госдепа США заявила, что решение вопроса о представительстве «Талибана» в ООН будет требовать определённого времени.

До этого «Талибан» обратился в ООН и выразил намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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