В конгрессе призвали к импичменту Байдена

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт заявила о необходимости отправить в отставку главу страны Джо Байдена. также она указала на ошибки президента при выводе войск из Афганистана.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP globallookpress Yuri Gripas - Pool via CNP globallookpress

«Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента и нарушил конституционную клятву «заботиться о добросовестном исполнении законов», - сказано в релизе, опубликованном на сайте члена конгресса.

По словам Боберт, при выводе войск из Афганистана было оставлено дорогостоящее оборудование, не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Политик также выразила претензии вице-президенту Камале Харрис, на импичменте которой она также настаивает.

В августе член конгресса США Марджори Тейлор Грин решила, что действующему главе государства Джо Байдену можно объявить импичмент на трех разных основаниях. Соответствующие проекты резолюций республиканка внесла на рассмотрение законодательного органа.