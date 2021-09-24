В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Нарушил конституционную клятву»: в Конгрессе призвали к импичменту Байдена

ТК «Звезда»иещё 3
45 минут назад

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт заявила о необходимости отправить в отставку главу страны Джо Байдена. также она указала на ошибки президента при выводе войск из Афганистана.

В конгрессе призвали к импичменту Байдена
Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP globallookpressYuri Gripas - Pool via CNP globallookpress

«Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента и нарушил конституционную клятву «заботиться о добросовестном исполнении законов», - сказано в релизе, опубликованном на сайте члена конгресса.

По словам Боберт, при выводе войск из Афганистана было оставлено дорогостоящее оборудование, не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Политик также выразила претензии вице-президенту Камале Харрис, на импичменте которой она также настаивает.

Байден перепутал США и ООН

В августе член конгресса США Марджори Тейлор Грин решила, что действующему главе государства Джо Байдену можно объявить импичмент на трех разных основаниях. Соответствующие проекты резолюций республиканка внесла на рассмотрение законодательного органа.

В первую очередь, по заявлению Грин, президент США будто бы оставил десять тысяч американских граждан в Афганистане.

В мире,Джозеф Байден,ООН,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители